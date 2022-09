James Rodríguez no pudo lograr su propósito de irse de última hora al Valencia de España. Aunque se ofreció al club español e incluso indicó que se bajaría el sueldo, no hubo novedad este jueves, al cierre del mercado de pases.

James, que el miércoles dio declaraciones en diferentes espacios en los que manifestó que le gustaría ir al Valencia, equipo cercano a su empresario Jorge Mendes, alcanzó a generar gran expectativa entre los aficionados del club.

James Rodríguez en Al-Rayyan

Este jueves, a las 11:59 p. m. hora española (5 de Colombia) quedó cerrada la ventana de transferencias en la Liga, sin que hubiera noticias sobre el colombiano.



El Valencia actualizó sus movimientos de llegadas y salidas, y su última confirmación fue la del fichaje de Justin Kluibert, hijo del famoso exjugador holandés.



El mercado quedó cerrado y solo los jugadores libres o los que ya estén en trámite de ser fichado podrán cerrar su incorporación.



Aunque se han dado casos de anuncios posteriores al cierre del mercado, por eventualidades o permisos especiales en algunas ligas o procesos adelantados, todo indica que por ahora queda descartado el regreso de James al fútbol español, donde ya estuvo en el Real Madrid, y donde también estuvo cerca de ir al Atlético en el pasado.



"No sé lo que va a pasar. Opciones hay, solo que vamos contra el tiempo. Ya cierran el mercado, no tengo claro cuando, pero si me tengo que quedar será un año más”, dijo el jugador al periodista Edu Aguirre.



James, entonces, sigue con su contrato en el Al Rayyan de Catar, aunque no quiere decir que todo esté cerrado. Aún hay ligas que tienen abiertas sus ventanas de fichajes, como Bélgica, Portugal y Turquía.

Para James significa una nueva frustración pues su deseo, confesado, era salir de Catar para regresar a una liga de primer nivel, y qué mejor que la española.



El colombiano, tal como lo manifestó, era consciente de que lograr aterrizar en Mestalla era difícil porque quedaba muy poco tiempo.



James ha tenido un 2022 de olvido por las lesiones y la poca actividad competitiva que ha tenido. De hecho no ha jugado con Al Rayyan en el comienzo de la temporada.



