Rummenigge confirma que James Rodríguez no sigue en el Bayern Múnich

El futuro de James Rodríguez finalmente no estará en el Bayern Múnich. Este martes, Karl-Heinz Rummenigge, director general del club, confirmó la salida del colombiano, quien por ahora deberá volver al Real Madrid en espera a que se defina su próximo destino.

El directivo fue claro, y aseguró que fue el propio futbolista el que le pidió que el club no activara la opción de compra, que estaba en 42 millones de euros.



"Estaba conmigo y me dijo en una conversación personal que le pide al club que no haga uso de la opción de compra", dice Rummenigge a 'SPORT BILD'. "En estas condiciones, no tiene sentido. Él quiere jugar, ser un jugador regular. Eso no está garantizado aquí. Personalmente lo lamento", agregó.

Así las cosas, el colombiano sigue con su futuro incierto, ya que según se informa desde la prensa española, no estaría en los planes del Real para la próxima temporada.



James, que por ahora está con la Selección Colombia para la Copa América, tiene como opciones, según versiones de prensa en Europa, a Juventus y Nápoles de Italia, al Atlético de Madrid, en España, y al PSG, en Francia.



