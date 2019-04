El futuro de James, cada vez más lejos del Bayern: Kicker

A menos de dos meses de que termine la cesión de dos años que hizo el Real Madrid, el futuro de James Rodríguez estaría cada vez más lejos del Bayern Múnich, que no estaría dispuesto a pagar la opción de compra. Eso afirmó la revista alemana Kicker.

James fue prestado al Bayern a mediados de 2017, con la intención de que el jugador colombiano recuperara la confianza tras no ser tenido en cuenta frecuentemente por el técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane. Pero ahora, las cosas se habrían complicado para él, pues el DT del Bayern, Niko Kovac, no lo considera imprescindible.



"A mediados de julio de 2017, el Bayern gestionó el préstamo de James por dos años desde el Real Madrid. Una opción unilateral, válida hasta el 15 de junio, le permite contratar definitivamente al colombiano, de 27 años, por 42 millones de euros. Sin embargo, el reciente desarrollo, sin James en carrera desde la victoria contra el Dortmund, indica que el técnico no cree que el hombre del disparo preciso pueda tener una carrera futura en el campeón más allá de esta temporada", escribió Kicker.



Kovac dijo el martes que había dejado a James por fuera del partido contra Borussia Dortmund, en la Bundesliga, por razones técnicas, y este miércoles, en la Copa de Alemania, apenas lo envió al campo en el minuto 76. "La tendencia es claramente en la dirección de la despedida, especialmente porque un rol secundario no se compadece con la autoimagen de James", agregó la nota de Kicker.



La versión de Kicker se une a otra del diario Marca, de España: "(Uli) Hoeness, el máximo dirigente del Bayern, ya dijo en su día que el Bayern no pagaría 42 millones de euros por un jugador que no fuese titular indiscutible. A esto hay que sumar que el colombiano ya le ha manifestado al club que prefiere no seguir allí, por lo que, salvo un giro total, todo apunta a que estará de regreso a la disciplina del Real Madrid el próximo verano".



Y el diario Sport, por su parte, asegura que el DT del Bayern no ve cómo James podría encajar en su idea: “Kovac considera que James es un jugador lento para un esquema de juego basado en la velocidad, como lo es el del Bayern. Es por esto mismo que el entrenador habla del jugador del cuadro blanco cedido como el jugador número 12”.



Por lo pronto, Jorge Mendes, el empresario del jugador, estaría moviéndose para que James llegue a Juventus, ante la posibilidad cada vez más creciente de irse del Bayern, pues en el Real Madrid no tendría cabida. “El Real Madrid no tiene la intención de apostar por James, aunque complace al presidente del club, Florentino Pérez, no sucede lo mismo con Zidane”, afirma el portar calciomercato.com.



Sin embargo, el diario Corriere dello Sport aseguró este jueves que Cristiano Ronaldo le habría hecho un pedido a Juventus para que lleguen seis refuerzos, con los cuales podría pelear el título de la Liga de Campeones, pero en esa lista no está James: están el mediocampista francés Tanguy Ndombelé, del Olympique de Lyon; el atacante portugués Joao Félix, del Benfica el zaguero Konstantinos Manolas, de Roma; el italiano Federico Chiesa, de Fiorentina, y dos de sus excompañeros del Real Madrid: Isco Alarcón y Raphael Varane.



