Alarmas encendidas: James admite problemas para estar en la Selección

Las dificultades que tienen los futbolistas que juegan en Inglaterra para salir hacia sus países son reales, y ahora que se acerca la jornada de la eliminatoria al Mundial de Catar 2022, crece la expectativa.



En el caso de Colombia, su gran figura, James Rodríguez, admitió que hay incertidumbre respecto a su presencia en la Selección debido a las restricciones por covid-19 que existen en Reino Unido.

James Rodríguez fue tendencia este lunes por estrenar su cuenta en la plataforma Twitch, transmitiendo varias horas en vivo mientras jugaba una partida de Call Of Duty: Warzone. Fue en ese escenario que el jugador respondió sobre la situación.



"No sé, la verdad, porque el tema está súper complicado. Porque cuando uno se va, a la vuelta hay que hacer cuarentena de diez días. No sé el tema cómo lo van a manejar, pero saben que siempre quiero ir a la Selección, pero no sé la verdad, vamos a ver qué pasa", dijo James.

El de James no es el único Caso. Yerry Mina, su compañero de equipo, aunque está lesionado, tiene la misma dificultad. Así como Dávinson Sánchez (Tottenham), Jefferson Lerma (Bournemouth), Steven Alzate (Brighton) y tal vez Alfredo Morelos (Rangers de Escocia).



'The Athletic' informó que los clubes ingleses advertirán ante la FIFA que no cederán a sus jugadores para la fecha oficial debido a las complicaciones que los regresos generarían en los apretados calendarios.



Colombia enfrenta a Brasil el próximo 26 de marzo, y posteriormente se medirá con Paraguay, en la eliminatoria al Mundial.



