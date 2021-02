¿Se perderá James el partido contra Brasil?

Una regla expedida por la Fifa sobre el préstamo de los jugadores de Portugal y suramericanos a las selecciones de su país para los juegos en marzo tiene en vilo a los colombianos James Rodríguez y Yerry Mina, que hacen parte del seleccionado que orienta Reinaldo Rueda.

Según la entidad los clubes de la Liga Premier no están obligados a liberar a los jugadores, debido al peligro que tiene el desplazamiento por el tema de la pandemia del nuevo coronavirus.



La exención permite a los equipos ingleses a negar el préstamo. Incluso cuando hay períodos de cuarentenas obligatorio de cinco días o más al volver a los equipos.



Dicho aval se extendería hasta finales de abril, por lo que dependería del Everton si presta o no a James y a Mina.



En Inglaterra se advierte que si alguna persona quiere regresar y viene de un país en ‘alerta roja’, una vez llegue entrará en cuarentena durante 10 días, por lo que el club también lo perdería para algunos compromisos.



Pero no solo perjudicaría a Colombia, su rival en el juego del en Barranquilla, Brasil, el 26 de marzo, también tendría problemas, pues no contaría con Thiago Silva, Ederson, Gabriel Jesús, Richarlison y Roberto Firmino, que juegan en el fútbol inglés.



“En el contexto de los desafíos que siguen vigentes para el fútbol nacional e internacional debido a la pandemia de COVID-19, la Mesa del Consejo de la Fifa ha decidido brindar flexibilidad adicional con respecto a la liberación de jugadores para los partidos nacionales el deber de equipo y el registro de jugadores con clubes en las competiciones que siguen interrumpidas por la pandemia “, señaló la Fifa.



