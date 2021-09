James sigue en el limbo y sin club para tener continuidad

El futuro de James Rodríguez sigue complicado. El jugador colombiano, según versiones de la prensa turca, no llegó a un acuerdo con el Basaksehir, de Turquía, y su destino, por ahora, sigue ligado al Everton.

Yağız Sabuncuoğlu, periodista de Turquía, había asegurado que los dos clubes llegaron a un acuerdo, pero que el jugador no estaba convencido de irse a ese país.



"Aunque Basaksehir firmó con el Everton por James Rodríguez, hasta ahora no han podido convencer al jugador", dijo en sus redes sociales.



Ahora, el mismo periodista aseguró que el club turco no llegó a un acuerdo ni con James ni con su empresario, Jorge Mendes.



Ya algunos medios ingleses daban cuenta ayer de las dificultades para encontrarle club a James.



"El colombiano ha sido objeto de interés de Basaksehir, pero con el cierre de la ventana turca el miércoles, parece probable que se quede en Goodison", dice la publicación, que agrega que también existía una opción en un "club anónimo en el Medio Oriente", publicó el diario Liverpool Echo.



