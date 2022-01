James Rodríguez se había acostumbrado, en Banfield, Porto, Real Madrid y Bayern Múnich, a pelear por títulos. De hecho, en esos cuatro equipos dio vueltas olímpicas, unas con más participación que en otras.

Sin embargo, en los dos últimos años, ni James es el mismo ni los objetivos de su carrera están en el mismo nivel.



Fue al Everton para reencontrarse con Carlo Ancelotti, uno de los técnicos que sacó lo mejor de su fútbol, pero el experimento no salió: fue a pelear cupo a competiciones europeas y ni siquiera terminó jugando, a la espera de llegar a una Copa América a la que tampoco pudo ir.

James sigue en deuda



Luego, tras la llegada de Rafa Benítez al Everton, James buscó la puerta de salida y se decidió por un destino exótico: Al Rayyan, de la primera división de Catar, el segundo equipo más veces campeón de liga en ese país después del Al Sadd. Allí se esperaba que de nuevo ganara títulos y volviera a tener peso para ayudar a cumplir ese objetivo. Pero hasta ahora, ni lo uno ni lo otro.



James Rodríguez no tuvo una gran participación, más allá de una asistencia en el primer tiempo, en el partido que Al Rayyan perdió ayer 2-3 contra el Umm Salal, en la liga de Catar. Fue el sexto partido del colombiano con el club catarí, al que llegó en septiembre del año pasado.



James jugó el partido completo y eso, en medio de todo, es una buena noticia. El portal 365scores le dio una calificación de 8,2. Sin embargo, el colombiano no se destacó por acciones en particular, más allá de que siempre buscó asociarse con sus compañeros. Tuvo 90 toques de balón.

James Rodríguez, jugador de Al Rayyan. Foto: Twitter @AlRayyanSC



El primer gol del Al Rayyan nació de sus pies, en el único factor en el que realmente marcó diferencia en este partido, los cobros de pelota quieta: levantó un cobro de tiro libre que luego Ahmed Yasser mandó al fondo para conseguir el 1-1 parcial, a los 26 minutos.



Pero más allá de eso, James no marcó mucha diferencia. Hizo un cobro de tiro libre directo en el primer minuto que fue al arco con buena dirección, pero sin mucha fuerza. Luego, a los 11, se juntó en una pared con un compañero y su remate fue bloqueado por un zaguero, pero la jugada fue invalidada por fuera de juego.



La otra acción ofensiva en la que participó James fue ya en el segundo tiempo, en el minuto 61, cuando un remate suyo desde el borde del área se fue por encima de la portería.

Una derrota que no ayuda



La derrota deja al Al Rayyan mal parado en la tabla de la Liga, en el octavo lugar, con 12 puntos en igual número de partidos, apenas cuatro por encima de la zona de playoff para evitar el descenso, que hoy ocupa Al Khor, y muy lejos de la punta: Al Sadd, el puntero, tiene 31 puntos.



El tema es que James ha estado en la mitad de esos encuentros y su aporte no ha sido suficiente para mejorar. De los seis partidos que ha jugado, su equipo solo ganó dos. Los otros cuatro fueron derrotas. Apenas ha marcado un gol y ha aportado tres asistencias.



Y no le ayudaron mucho, para su meta personal de ganar continuidad, los 51 días que duró la Liga en receso (que para James fueron 60, por las dos fechas de suspensión que pagó tras ser expulsado contra el Al Arabi).



Al Rayyan siguió en competencia en la QSL Cup (jugó seis partidos, con cuatro victorias y dos derotas), pero James no pudo estar en esos encuentros porque no estaba inscrito.



Pensando en la eliminatoria, James tendrá la posibilidad de jugar cuatro partidos más: el 8 de enero, contra Al Wakrah; el 13, contra el líder Al Sadd; el 18, contra Al Khor, y el 23, contra Al Ahli. Pero ahora las metas son otras: llegó pensando en título y ahora deberá alejarse del descenso.



