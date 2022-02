James Rodríguez no sería tutlar en el partido clave de Colombia contra Argentina, de la eliminatoria al Mundial de Catar 2022, que se disputará este martes en Córdoba.

Varios periodistas han tocado el tema, que prende las alarmas en la Selecicón, pues James es de los jugadores claves.



Informes de los enviados especiales de Blu Radio a Córdoba dicen que el volante del Al Rayyan no se desplazó al sitio del entrenamiento, el lunes pasado, con sus compañeros, y lo hizo en el bus del cuerpo técnico y médico del grupo.

¿Hay algo oficial?



"Cuando Colombia se movía al entrenamiento de Córdoba hubo sorpresa porque en el bus de los jugadores no se subió James Rodríguez”, dijo Ricardo Orrego, uno de los periodistas.



Fabio Poveda fue otro de los que tocó el tema y advirtió que James no se vio al lado de sus compañeros, cuando salían del hotel de la concentración hacia la prácvtica.



"Hay una gran posibilidad de que James no sea inicialista. En el entrenamiento hizo trabajos diferenciados y es posible que no sea titular", precisó Poveda.



Lo claro es que nadie del combinado colombiano ha dado detalles sobre la actualidad del jugador.



