James Rodríguez cuenta si debutará este sábado con Al-Rayyan

James Rodríguez llegó hace poco al Al-Rayyan, sigue entrenando en busca de su mejor forma y es uno de los jugadores que el DT, Laurent Blanc, tiene en carpeta para el juego de este sábado.





(También: James Rodríguez: dura crítica de un exjugador del Everton)

James Rodríguez, una vez fue presentado, dijo que no estaba bien, que quería entrenar y recuperar su mejor momento para comenzar a jugar, por eso no estuvo en la nómina del partido del fin de semana anterior.



Le puede interesar: (Poesía, fútbol y amor: rituales para una mujer que ya no está)



Al-Rayyan disputa el quinto compromiso de la Superliga de Catar este sábado a las 11 de la mañana hora colombiana contra el Al-Ahli, pero parece que tampoco estará con el plantel.



La prensa de ese país advierte que el volante le ha dicho a Hernán Pérez que si bien está listo para ir al campo le gustaría esperar a que pase la fecha Fifa para disputar su primer compromiso con el equipo.



Al-Rayyan ocupa la octava posición con tres puntos, los mismos que su rival de turno del sábado, pero con la aspiración de que con James en la titular llegarán los goles y los puntos para ascender.



Le puede interesar: (Análisis: Selección con continuidad, un par de caras nuevas y aún sin James)



Deportes