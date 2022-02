Sobre las 11:05 a.m. de este sábado, el Al Rayyan, de James Rodríguez, estará enfrentando al Al Duhail por la fecha 17 de la Liga de Catar.



Aunque en un principio James fue incluido en las piezas promocionales del club para este juego, el entrenador francés Laurent Blanc no lo tuvo en cuenta para el compromiso. Rodríguez ni siquiera entró en la lista de suplentes.

El volante colombiano fue titular en la derrota de la Selección Colombia contra Argentina el pasado martes. Luego de la virtual eliminación, el cucuteño compartió un sentido mensaje en redes sociales.



"Nunca me he rendido, nunca me rendiré. Confío en mis compañeros y lucharemos hasta el final, siempre entregando el alma", apuntó Rodríguez.



Todavía no hay certeza de que James haya vuelto a suelo catarí, pues, según ha dejado ver en sus redes sociales, por estos días estaría asumiendo compromisos familiares.

التشكيلة

الريان 🆚 الدحيل

Starting XI

Al Rayyan 🆚 Duhail pic.twitter.com/mX1qNEsOn6 — AlRayyanSC (@AlrayyanSC) February 5, 2022

