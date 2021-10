Esta es la novedad de James Rodríguez y el Al-Rayyan

El colombiano James Rodríguez sigue a la espera del día añorado para debutar con el Al-Rayyan, su nuevo equipo en el fútbol de Catar.

Todo indica que su estado físico no es el mejor y que el cucuteño tendrá que esperar más días para realizar su primer partido con el club.



Al-Rayyan debe disputar su compromiso de la Liga de las Estrellas contra el Wakrah, pero James no fue convocado por el DT, Laurent Blanc.

James Rodríguez, golazos en el entrenamiento



Los medios de comunicación de ese país afirman que el futbolista colombiano no se ha recuperado del todo y que es mejor esperar a que esté en plenas condiciones para jugar.



Se creía que James podría ser de la partida en la Copa, pero no fue así. Las informaciones daban cuenta de que el jugador estaba listo, pues en sus redes sociales compartió parte del entrenamiento en el que logró anotar.



Primero anotó al palo superior derecho del portero. Luego clavó el balón en el otro ángulo. In embargo, Blanc prefirió dejarlo quieto para este compromiso.



