Ancelotti confirma el estado de James antes del partido contra Arsenal

Carlo Ancelotti, DT del Everton, se refirió este viernes a la situación de James Rodríguez, en vísperas del partido de este sábado contra el Arsenal, en la Liga Premier.

El DT anunció que el colombiano aún no está recuperado de su lesión y no estará en el partido. El volante tiene un problema de pantorrilla que no le ha permitido entrenar con normalidad y por el cual ya se perdió los juegos contra Chelsea y Leicester. .



"James todavía no está. Es demasiado pronto para ponerlo en riesgo, está trabajando", dijo el DT este viernes en rueda de prensa.



"James está fuera por tres partidos porque tenemos partidos cada tres días, el problema no es grande. Es un pequeño problema en su pantorrilla, se está recuperando. Nada especial", aseguró el DT, que confía en poder contar con el volante en el partido de Copa de este miércoles contra Manchester United.



Ancelotti también fue consultado por la capacidad defensiva del Everton en los últimos partidos en los que no ha estado el colombiano.

"Nuestra capacidad defensiva no depende de si James está ahí o no, depende de que todos los defensas y mediocampistas trabajen juntos en este caso", dijo.



Confirmó además otras novedades médicas. "Allan tenía un problema en el tendón de la corva. No sabemos cuánto tiempo pasará, para este juego, no va a jugar. Coleman está disponible.

