La mala racha de James en las últimas tres navidades

Cuando se conoció que James Rodríguez se había lesionado de una pantorrilla, los análisis que se hacían eran contundentes. Su recuperación podría tardar más de lo que anunciaba el técnico del Everton, Carlo Ancelotti, en ese momento. Su historial de problemas en esa parte del cuerpo hablaba por sí solo.



Le puede interesar: (La mala noticia que recibió James en Navidad).

Sin contar los días que lleva de incapacidad, este tipo de lesiones lo ha dejado 128 días por fuera de las canchas. En promedio esta lesión muscular lo aleja de las competiciones 21,3 días. La primera vez que se lesionó fue la de menor incapacidad, con tan solo siete días, pero con el paso del tiempo, ha llegado a estar hasta un mes sin poder competir.



Este viernes, Ancelotti confirmó que James se pierde los partidos contra Sheffield y el Manchester City, por lo que cierra este diciembre, por tercer año consecutivo, sin poder jugar en épocas navideñas.



También lea: (¡Ruge el Tigre! Falcao está de vuelta con el Galatasaray).



“Para los próximos dos partidos, James no estará disponible. James se perderá definitivamente el ‘Boxing Day’ debido al problema que lo ha dejado fuera de los últimos cuatro partidos", comentó Ancelotti.



Esta es la tercera temporada consecutiva en la que James no juega en navidad. La primera de ellas fue en el 2018 cuando vestía la camiseta del Bayern Múnich. El 13 de noviembre de ese año, el equipo alemán anunció que James sufrió la rotura en los ligamentos externos de la rodilla izquierda.



En aquella oportunidad no se especificó cuál sería el tiempo de recuperación, pero le llevó 41 días su recuperación, perdiéndose ocho encuentros y pudieron volver hasta enero del 2019.



Además: (Listo el árbitro para la vuelta de la final, Santa Fe vs. América).



La segunda navidad en la que no pudo jugar fue la del año pasado. En esta oportunidad también sufrió una lesión de rodilla con la Selección Colombia. Fue el 15 de noviembre y apenas regresó en enero del 2020 en la Supercopa de España.



DEPORTES