Triste remate de temporada para James: Ancelotti da malas noticias

La temporada de James Rodríguez en el Everton llegó oficialmente a su final y no de la mejor manera. El colombiano tampoco jugará en la fecha definitiva de la Liga Premier, en la que el Everton enfrenta al Manchester City, este domingo.

El propio DT Carlo Ancelotti confirmó este viernes que el colombiano ya no va más esta temporada y piensa en la Copa América.

"Ahora estará centrado en la Copa América. Espero tenerlo en forma la próxima temporada y en su mejor momento", dijo Ancelotti.



Ancelotti, confirmó que la molestia del colombiano tiene que ver, nuevamente, con sus pantorrillas, situación que lo ha aquejado durante toda la temporada.



"Desafortunadamente, James no está disponible para el juego. No se recuperó del problema en su pantorrilla", aseguró el DT.



Previamente, el club había dicho que James no jugaba por cansancio. Ahora confirma su situación. El jugador da por temporada su temporada en Inglaterra y espera estar listo para la eliminatoria y la Copa América.



