James Rodríguez: ¿se le cierra otra puerta para jugar?

El futuro de James Rodríguez sigue más que nublado. Las opciones para salir del Everton son cada vez menores y el técnico Rafa Benítez no lo tiene en sus planes para darle continuidad en el club inglés.

El diario Liverpool Echo hace un análisis de la situación de James, que parece haberse quedado sin mercado. Por lo pronto, James debe reintegrarse a las prácticas del Everton este miércoles.



(Lea también: ‘Supermán’ López: nuevas revelaciones sobre su escandaloso caso)



"El colombiano ha sido objeto de interés de Basaksehir, pero con el cierre de la ventana turca el miércoles, parece probable que se quede en Goodison", dice la publicación, que agrega que también existía una opción en un "club anónimo en el Medio Oriente".



Más temprano, el portal turco TumSpor había publicado que James era esperado este martes para arreglar contrato con el Basaksehir, algo que no se ha dado. Liverpool Echo asegura que no ha habido oferta formal por el jugador.



El nombre de James se vinculó a supuestos intereses de clubes con el Milan, que no prosperó, y del Porto, donde ya jugó entre 2011 y 2013, en un movimiento en el que el '10' iría como ficha de cambio para que Luis Díaz llegara al Everton, pero tampoco se concretó y el técnico del club portugués, Sergio Conceicao, dijo en su momento que no estaba de acuerdo con la negociación.



(En otras noticias: Brasil vs. Argentina: Bolsonaro suspendió el juego 51 minutos antes)



Este fin de semana, James estuvo en una fiesta en un yate en Ibiza y se le vio fumando un cigarrillo electrónico, algo que cayó muy mal en los hinchas del Everton y que fue ampliamiente difundido por los tabloides ingleses.



DEPORTES

Más noticias de Deportes