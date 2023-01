Olympiacos dio a conocer la nómina de futbolistas convocados para el partido de este miércoles de la Copa de Grecia y en la citación no figura el nombre de James Rodríguez.

El colombiano vivió momentos agridulces en su primer partido del 2023. El '10' colombiano, titular con el Olympiacos el martes pasado frente al Ionikos, tuvo un rendimiento aceptable, pero no consiguió hacer la diferencia.



Y esta vez, no lo tuvo en cuenta el DT para el compromiso de vuelta contra el Atronitos de la Copa de Grecia.

¿Por qué no está?



No se saben los motivos. James salió en el encuentro de la Super Liga a los 67 minutos del partido, pero no evidenció molestias físicas.



Los medios de Grecia hablan de que el volante cucuteño no está en la lista, pues el enfrentamiento está casi definido para el Olympiacos.



El club de Rodríguez ganó en la ida 1-4, por lo que su paso a la siguiente fase no está garantizada, pero sí saldada en un buen porcentaje.

