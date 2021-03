¿James enciende las alarmas en el Everton y la Selección Colombia?

Segundo partido consecutivo del Everton sin James Rodríguez y las alarmas se encienden. El volante colombiano tiene problemas físicos, sin conocerse a fondo cuáles son, y este jueves tampoco jugará en la Liga Premier.



No es mucho lo que se conoce sobre los problemas de James. El lunes pasado no pudo jugar contra el Southampton y Ancelotti declaró: "Han tenido pequeños problemas en los entrenamientos esta semana y prefiero darles un descanso para que estén listos para el próximo partido. Se recuperarán pronto, no revisten gravedad", aseguró el técnico sobre James, Seamus Coleman y Tom Davies".



Sin embargo, esos problemas parecen ser más difíciles de lo que se pensaba y este jueves, contra West Bromwich tampoco aparece James ni en el banco de los suplentes. Eso quiere decir que las pruebas a las que fue sometidas este miércoles, no las superó.



Este tema también preocupa a la interna de la Selección Colombia que, de realizarse la fecha eliminatoria contra Brasil y Paraguay a finales de marzo, James estaría en duda de poder llegar.



