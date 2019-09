Prensa española: James no estaría con la Selección en octubre

La noticia de la ausencia de James Rodríguez en la convocatoria del Real Madrid para el partido contra el Brujas de Bélgica, este martes, en la Liga de Campeones, podría tener algunas repercusiones.

Por ahora, el club no reporta ningún problema físico del colombiano. De hecho, medios españoles aseguran que James entrenó con normalidad.



Sin embargo, según el periodista Edu Aguirre, del programa 'El Chiringuito de Jugones', James no estaría en la convocatoria de la Selección Colombia que será anunciada este martes por el técnico Carlos Queiroz. ​

🚨¡INFORMACIÓN de @EduAguirre7!🚨 "@jamesdrodriguez NO IRÁ con COLOMBIA con el objetivo de seguir preparándose con el MADRID". #ChiringuitoMadrid pic.twitter.com/B5Jn6xbiFp — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 30, 2019

Según el periodista, James está "obsesionado con triunfar en el Real Madrid y no quiere irse del club". Y por esta razón, según la misma fuente, habría llegado a un acuerdo con Queiroz para no ser llamado para los partidos contra Chile y Argelia, en octubre, para que se siga preparando con su club.



La versión contrasta con lo dicho repetidamente por Queiroz en sus conferencias de prensa, en las que dice que los integrantes de su equipo deben tener compromiso total con la Selección.



De hecho, Cruzeiro solicitó que Luis Orejuela no fuera convocado para los amistosos de fecha Fifa de septiembre, contra Argentina y Venezuela, para que pudiera atender unos juegos de la Copa de Brasil, a lo que la Federación Colombiana de Fútbol no accedió.



"Cuando la Selección te llama, hay que estar al 100%. Yo entiendo la posición de Cruzeiro sobre Orejuela, pero ese tipo de pedidos debe ser directamente con el presidente", dijo entonces Queiroz.



Cabe recordar que James no estuvo en los amistosos contra Argentina y Venezuela por problemas musculares. En aquel entonces, el mismo programa dijo que el '10' había llegado a un acuerdo con Queiroz para que no lo llamaran. ¿Aparecerá James en la convocatoria?



DEPORTES