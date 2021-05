¡Alerta! Ancelotti, portador de malas noticias de James Rodríguez

Everton jugará el próximo domingo contra el West Ham, en una jornada más de la Liga Premier, que se acerca a su final, y James Rodríguez es noticia.

Carlo Ancelotti, DT del club de Liverpool, habló del juego, de la nómina y del volante colombiano, del que no dio buenas noticias.



"Para esta semana tenemos a Doucouré, se recuperó bien y ya entrenó bien, James no porque no entrenó, empezó con una rehabilitación adecuada, pero no se sintió bien, tendremos que esperar hasta la próxima semana", dijo el técnico.



Everton, que estaba peleando entrada a la Liga de Campeones, ocupa la octava casilla de la tabla de posiciones con 52 puntos y parece que no hará efectivo el objetivo de jugar ese torneo internacional.



