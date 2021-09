James Rodríguez no fue convocado por el Al Rayyan

El nombre de James Rodríguez, recién transferido del Everton al Al Rayyan de Catar, es la gran expectativa de la convocatoria de la Selección Colombia.

Sin embargo, parece muy difícil que el ‘10’ de la Selección en las últimas dos Copas del Mundo aparezca en la lista de Rueda.



James no ha jugado un minuto desde el pasado 7 de agosto, cuando su antiguo club perdió 4-0 en un partido amistoso contra el Manchester United, y no no estará este lunes en el partido de su nueva escuadra contra el Al Khor.



Laurent Blanc no lo tuvo en cuenta para el encuentro, debido a que apenas tiene tres sesiones de entrenamiento.



De hecho, el propio jugador había pedido tiempo para ponerse a punto.



“Estoy feliz de estar acá. Hace mucho tiempo no juego. Esto lo pensé varios días. Espero conseguir cosas, no he venido para estar tranquilo, quiero ganar títulos”, dijo el día de su presentación.



