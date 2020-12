Ancelotti volvió a ser portador de malas noticias de James 

James Rodríguez sigue siendo noticias en el Everton, pero no de las mejores, pues el técnico, Carlo Ancelotti, advirtió que todavía no estaba apto para jugar.

“Para James tenemos que mirar día a día. Desafortunadamente, aún no está listo, tardará un poco más. Espero que esté listo para el partido del 9 de enero ”, advirtió el técnico italiano.



Le puede interesar: (A Rueda se le acaba el plazo para decidir si sigue como DT de Chile)



Si bien se había dicho que la lesión muscular que sufre se había superado, el DT señaló que todavía no está bien y que está a la espera de que mejore.



El volante de la Selección Colombia estuvo en el empate 1-1 de su equipo frente al Burnley el pasado 5 de diciembre y, desde entonces, no compite de manera oficial con los toffees.



Everton, ante la ausencia del volante cucuteño, ha tenido un buen rendimiento y ya es cuarto en la tabla de posiciones con 29 puntos, a tres del líder, Liverpool.El club jugará este viernes contra el West Hamm en una fecha más de la Liga Premier.