James Rodríguez sigue manteniendo su futuro deportivo en vilo. Ante la incertidumbre, el '10' colombiano, que no tuvo mayor participación en la gira europea del Al Rayyan, equipo con el que tiene contrato, tan solo se ha limitado a publicar imágenes personales en redes sociales.

Precisamente, ante la incógnita permanente, los hinchas encontraron una supuesta 'señal' sobre su futuro en una de sus últimas historias en Instagram. O al menos así lo han expresado en redes sociales.



La 'señal' de James

El zurdo no estuvo el sábado pasado en el tercer partido del Al-Rayyan en su pretemporada en Países Bajos. Aunque entrenó normalmente los últimos días, y llegó a estar en el banquillo, nunca saltó a la cancha.



Este duelo contra Racing Molenbeek se sumó al duelo contra Dordrecht, en los que no tuvo minutos. Solo participó por poco más de 50 minutos en el duelo contra Rhoda.



Lo que se sabe es que parece estar sano, al menos a juzgar por sus publicaciones en Instagram, en las que ha aparecido entrenando normalmente.



No en vano, en una de sus historias recientes, todo el protagonismo se lo llevó una aparente intención del '10' de fotografiar el escudo de la Champions League que tiene un balón con los que entrena.



Ese gesto, dicen los hinchas en redes sociales, podría ser una 'señal' de que jugará en Europa.



A la fecha, James ha sido relacionado con Roma, con PSV, Galatasaray, Atlético de Madrid, Valencia... con Boca Juniors y con Botafogo... y, según las casas de apuestas, podría terminar en West Ham o en Aston Villa.

Hasta el momento, todos rumores sin confirmación, que hacen pensar que el jugador y su agente no tiene en realidad nada seguro. Y como sigue sin jugar en Al Rayyan, parecen ser menos las certezas sobre lo que viene en su carrera.

*Con información de Futbolred.