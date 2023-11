James Rodríguez, ni al banco en el Santos vs. Sao Paulo: duda para la Selección

James Rodríguez es la gran duda que hay en el seno de la Selección Colombia para los partidos de la eliminatoria al Mundial del 2026 contra Brasil y Paraguay y lo es porque tampoco aparece ni en el banco en el partido de este domingo entre Santos y Sao Paulo.

Las lesiones musculares han sido el gran dolor de cabeza del volante y, parece, que esta vez su condición no es la mejor para asumir el nuevo reto con Colombia.

Ni al banco

James no había tenido problemas desde que llegó a Sao Paulo. El cucuteño se perdió el partido contra RedBull Bragantino, el miércoles pasado, en el campeonato brasileño, aunque la causa de su ausencia fue que sufrió problemas gastrointestinales.



James no entró en la nómina titular y tampoco fue a banco en el partido de este domingo entre Santos y Sao Paulo.



“El mediocampista James Rodríguez, con molestias en el aductor izquierdo, se encontraba bajo tratamiento en el REFFIS Plus, al igual que el delantero Alexandre Pato, quien sufrió un traumatismo en el pie derecho”, mencionó el comunicado de Sao Paulo en su portal web.

O Tricolor está escalado!



⚽️ Santos x São Paulo

🏟 Vila Belmiro

📍 Santos (SP)

⏰ 18h30

🏆 Brasileirão (34ª rodada)



📺 Premiere

🎙 SPFC Play#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/nvmY2uwgWg — São Paulo FC (@SaoPauloFC) November 12, 2023



Lo que se sabe es que el técnico de Colombia, Néstor Lorenzo, analiza varias opciones y una de ellas es que el volante viaje a Barranquilla para ser examinado por el cuerpo médico.



Sin embargo, esperan hablar con el club brasileño para conocer de primera mano lo que le pasa al volante y si puede viajar al país.



