James Rodríguez: Néstor Lorenzo tomó radical decisión sobre su llegada a la Selección

James Rodríguez es la gran duda que hay en el seno de la Selección Colombia para los partidos de la eliminatoria al Mundial del 2026 contra Brasil y Paraguay, pero todo indica que el camino se ha despejado.

James no había tenido problemas desde que llegó a Sao Paulo. El cucuteño se perdió el partido contra RedBull Bragantino, el miércoles pasado, en el campeonato brasileño, aunque la causa de su ausencia fue que sufrió problemas gastrointestinales.

(Luis Díaz recibe tremenda ovación: vea el emotivo momento que vivió en Liverpool; video)(Selección Colombia: otra baja de última hora y llaman a Juan Camilo Hernández)

Lorenzo fue claro

Fue baja para el DT brasileño, Dorival Junior, en el partido contra Santos el domingo, luego de que se confirmara una pequeña lesión.



“El mediocampista James Rodríguez, con molestias en el aductor izquierdo, se encontraba bajo tratamiento en el REFFIS Plus, al igual que el delantero Alexandre Pato, quien sufrió un traumatismo en el pie derecho”, mencionó el comunicado de Sao Paulo en su portal web.



Sin embargo, el técnico de Colombia, Néstor Lorenzo, salió al paso de los rumores sobre la posibilidad de que el cucuteño no integrara la Selección para estos dos juegos.



"Está bien. Creo que va a llegar bien al partido, tuvo un pequeño virus la semana pasada y un pequeño dolor, pero no es grave", dijo el DT.

(Millonarios le dio un doble golpe a Nacional: triunfazo en el cuadrangular)