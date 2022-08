James Rodríguez no tiene certezas sobre su futuro deportivo.

Según han dicho voces del Al Rayyan, su club, el futbolista estaría lesionado, pero ya estaría cerca de volver a las canchas.



Sin embargo, todavía no hay seguridad sobre su retorno.

Entretanto, las informaciones que circulan a su alrededor tienen que ver con su vida extrafutbolística.



En las últimas horas, el mayor eco lo ha cobrado el relato de una joven que lo habría rechazado durante tras una fiesta en Medellín hace un par de meses.



El título de su narración es diciente: "La vez que en una discoteca en Medellín rechacé irme con James Rodríguez".



(Puede leer: Nairo Quintana, contra las cuerdas por tramadol: 'No todos respetan las reglas').

El 'rechazo' a James

Facebook Twitter Linkedin

James Rodríguez con Real Madrid Foto: EFE

Según cuenta Silvia Lucía, colombiana con más de 26 mil seguidores en TikTok y 18 mil en Instagram, ella le habría dicho que 'No' a irse a con Rodríguez tras una fiesta en Medellín, presumiblemente el pasado 10 de junio.



Según cuenta la mujer en una serie de grabaciones, en las que ya alcanza más de 460 mil visualizaciones, ella estaba con sus amigos en la misma discoteca que Rodríguez en al fecha en cuestión.



(Además: Piqué, el gran señalado: revelan fotos de Shakira 'peor que nunca' con sus hijos).

"Yo lo miré, y cuando lo hice, él me miró", relata.



Según dice, el futbolista estaba en la parte VIP de la discoteca y habría enviado a uno de sus escoltas, de nombre Carlos, para decirle: "A James le gustaste, que si le puedes dar su número".



Luego, el escolta le habría dicho "James me pregunta que si quieres ir a la casa ahorita, en Llano Grande".



Era como la 1 de la mañana y ella, relata, tenía un viaje planeado con sus amigas a Cartagena.



Por eso, el escolta le habría dicho que "pierda el vuelo", que James "paga el tiquete".



(Le puede interesar: Cristiano Ronaldo: revelan intimidante charla con madre de niño autista agredido).

Facebook Twitter Linkedin

Partido en Barranquilla, Colombia, entre el selecionado nacional y el boliviano por eliminatoria al Mundial Qatar 2022. Foto: Vanexa Romero/El Tiempo

Más adelante, Rodríguez habría entrado en escena para reafirmarle la propuesta.



Además, le habría enviado una nota de voz a sus amigas, tal cual evidencia la mujer con un audio en el que se escucha al futbolista.



"Hola, cómo están (...) Me voy a quedar con ella", dice James.



Según cuenta la mujer, después ella subió a la parte del lugar donde estaba Rodríguez, pero no terminó de sentirse del todo bien.



"Si pierdes el vuelo, ¿qué quieres ir a hacer?", cuenta que le habría dicho James.



"No quiero hacerte perder el vuelo y que te aburras", habría añadido.



Finalmente, por el viaje con sus amigas, la mujer rechazó la invitación.



"Yo en el fondo quería, pero estaba emocionada por mi viaje", comenta.



Al parecer, relata, quedaron de verse a su regreso.



Sin embargo, aunque estuvo hablando varias veces con el escolta, James "nunca más" le habló.

@silvialuciagr Porfa no lo hagan viral gracias likeeee para segunda parte jejejejeje ♬ sonido original - SILVILÚ

Más noticias

DEPORTES