James y las razones de su ausencia, otra vez, de la Selección Colombia

Parecía una certeza que James Rodríguez no estaría en esta convocatoria de la Selección Colombia, pero faltaba que el DT Reinaldo Rueda lo confirmara. El volante otra vez es el ausente, como pasó en los pasados partidos de la eliminatoria y en la Copa América de Brasil.



(Le puede interesar: Eliminatorias: convocatoria de Colombia contra Bolivia, Paraguay y Chile)

James no está por varios motivos. Uno, no ha arrancado en forma temporada. No ha jugado partido oficial de este curso con el Everton y ni siquiera se ha podido entrenar con el grupo por tener que aislarse ante un caso cercano de covid-19.



El colombiano no juega un partido oficial desde el 16 de mayo, en la Liga Premier. Desde entonces, tuvo unas nutridas vacaciones, no jugó con la Selección y a su regreso a su Inglaterra apenas jugó por algunos amistosos, pero no partidos completos, como en la Florida Cup.

Facebook Twitter Linkedin

James Rodríguez, en un entrenamiento de la Selección Colombia. Foto: AFP. Archivo EL TIEMPO

Para colmo, James no tiene claro su futuro. Todo indica que no seguirá en el Everton pues el DT Rafa Benítez no contaría con él. James busca salida y hay pretendientes, pero nada se ha concretado. La más reciente especulación indica que le interesa al Newcastle.



Sin embargo, la ausencia de James va más allá, y es que James entró en controversia con Reinaldo Rueda antes de la Copa América.

(Lea además: Las conclusiones de la convocatoria de Reinaldo Rueda para la eliminatoria)



Entonces, James fue descartado por la Selección por su lesión de pantorrillas. El jugador reaccionó afirmando que estaba recuperado y podía jugar, entrando en polémica con el seleccionador. Luego, en apariciones en vivo en redes sociales dijo que le faltaron al respeto, entre otros comentarios venenosos.



Durante sus apariciones en Twitch se le había consultado si iba a regresar para esta convocatoria y nunca cerró la puerta. El propio Reinaldo Rueda no lo descartó en su última rueda de prensa.



"Todos los jugadores que estén actuando son elegibles. Fui muy claro en su momento, por eso esta evaluación de algunos jugadores como James y varios de los nuestros que están con la incertidumbre de cambiar de club", dijo Rueda.

Además está el tema de las restricciones en Inglaterra por la pandemia del covid-19. Sin embargo, Yerry Mina, su compañero del Everton, sí fue convocado, así como Dávinson Sánchez, del Tottenham.



DEPORTES

Más noticias de deportes

-Operativo Eliminatoria: ¿en qué está la base de la Selección Colombia?



-Faustino Asprilla vuelve a cargar contra James con dura crítica



-Eliminatorias: colombianos de la Liga Premier no serían prestados