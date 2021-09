James Rodríguez: la durísima crítica de MisterChip por su paso a Catar

James Rodríguez se fue a jugar al Al Rayyan de Catar, después de diez años de carrera en Europa, en clubes como Porto, Mónaco, Real Madrid, Bayern Múnich y Everton.

El colombiano busca continuidad para volver a la Selección Colombia, con la que no ha jugado ni un minuto en 2021.



Cabe recordar que Reinaldo Rueda lo incluyó en la convocatoria para los partidos contra Perú y Argentina, en la eliminatoria, y para la Copa América, pero posteriormente lo descartó al considerar que no estaba a punto físicamente.



James venía de actuar con el Everton, donde varias lesiones impidieron que tuviera mayor continuidad. Pero luego, con la llegada de Rafa Benítez como técnico de ese club, en reemplazo de Carlo Ancelotti, el colombiano comenzó a buscar la manera de irse.



Versiones de prensa hablaron del interés de clubes como Porto, Atlético de Madrid y Milan, e incluso hubo un arreglo entre el Everton y el Basaksehir de Turquía, pero el jugador no aceptó las condiciones.



Ahora, tras su llegada a Catar, el estadígrafo español Alexis Martín Tamayo, más conocido como @2010MisterChip, fue muy crítico con la decisión que tomó quien en su momento fue el goleador del Mundial de Brasil 2014 y aún hoy es el dueño del récord de la mayor transferencia de un jugador colombiano, cuando llegó al Real Madrid por 81 millones de euros en 2014.



"James se va a Catar con tan solo 30 años. Aquí termina su carrera como futbolista y empieza su etapa como empresario. Tenía casi todo para ser leyenda y marcar época, pero decidió mal y le faltó voluntad. Su entorno tampoco le ayudó. Enorme pena por tanto talento desperdiciado", escribió en su cuenta de Twitter.

Las opiniones sobre el trino del español han sido diversas, desde quienes lo atacan a él y defienden a James hasta quienes le dan la razón por el cono de sombra que ha tenido la carrera del '10' desde que salió del Bayern.



