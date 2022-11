James Rodríguez no solo es conocido por su gran talento en el mundo de fútbol sino también por algunos 'lujitos' que se ha dado. En la lista destarían relojes de lujo, camionetas y hasta un chef privado de alta cocina.

Ahora, a todo esto, se le suma una nueva mascota que adquirió el futbolista que juega en el Olympiacos de Grecia.



Una, a decir verdad, 'muy exclusiva y costosa'.



(Puede leer: James Rodríguez: vea el golazo, de cabeza, con el que pone a ganar al Olympiacos).

La 'costosa' mascota de James

Foto: Twitter Olympiacos

James, en sus redes sociales, ya había presentado a su perro hace unos meses. Sin embargo no se conocía cuánto vale el can que es de raza Goldendoodle. Este sale de la mezcla entre un golden retriever y un poodle, de ahí su nombre.



Esta raza de perros surgió en 1992 y es predominante sobre todo en Australia y Estados Unidos. En Colombia, la raza no es muy conocida, pero se caracteriza por ser inteligente, servicial, sociable y afable.



De acuerdo a esto, según el portal 'Dogs Planet', a James le salió por un ojo de la cara esta mascota ya que su precio está en torno a los 1.500 euros y los 3.500 es decir entre 7 y 17 millones de pesos.



Esto se debe a que el perro debe tener una dieta ajustada ya que está raza tiende a sufrir de problemas de sobrepeso y obesidad. Igualmente se recomienda sacar a pasear al perro unas cuatro veces al día y su pelaje debe ser cepillado a diario.

