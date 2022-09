Míchel es el más cercano candidato para ser el técnico del Olynpiacos, en el que está el colombiano James Rodríguez.

El español, que ya estuvo al frente del equipo griego, tuvo una famosa acción con Carlos 'Pibe' Valderrama, en un partido Real Madrid vs. Valladolid.



Gran sorpresa



Un episodio del pasado entre ambos quedó en la historia y cada que el español da una entrevista, el tema se revive.



Fue cuando en un partido entre Real Madrid y Valladolid, en la tmeporada 1991-1992, le tocó las partes íntimas al Pibe.



Valderrama se sorprendió, movió su cabeza, pero como lo comentó años después, luego de ese momento todo fue igual.



"Estábamos en el cobro del tiro de esquina y me di cuenta que Michel me tocaba, me sorprendí", dijo Valderrama.



Acá está el video que hoy se recuerda.