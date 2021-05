James habla sobre la situación del país y denuncia amenazas

James Rodríguez se refirió en sus redes sociales de la crisis que vive el país durante el paro nacional.

"Amo mi país como a nadie y me duele lo que está sucediendo, en la distancia se siente aún peor", dijo.



Y agregó: "Les dejo aquí unos puntos que escribí para no pasar por alto nada. Y espero que pronto encontremos soluciones".



James, que sigue entrenando con Everton en busca de su mejor forma, escribió frases importantes.



"Lo primero que tengo que decir es que la violencia no es el camino para ningún lado", escribió.



Sobre los mensajes en su contra, James afirmó que "me han tratado muy mal por redes sociales porque no salgo a decir lo que muchos quieren. Me han amenazado a mí y a mi familia".



La insignia del fútbol colombiano invitó a cada persona a trabajar de forma honesta.



"Cada persona desde el lugar que corresponde llámese, dirigente político, empresario, trabajador, estudiante debe hacer su trabajo de manera honesta y profesional", comentó.



