El mensaje de James por el título del Real Madrid: ¿despedida?

El Real Madrid se proclamó este jueves campeón de la Liga de España en un trofeo que le pertenece también al colombiano James Rodríguez, quien apenas jugó ocho partidos y solo uno después tras la reanudación de la competición

El volante tan solo ha disputado 78 minutos contra la Real Sociedad después del parón, en un partido clave en San Sebastián. Tras este, James pidió más protagonismo en un par de entrevistas en su país y se reveló ante la falta de continuidad que tiene esta temporada en el Real Madrid asegurando que no comprende las razones.



James fue suplente en los tres siguientes encuentros y desapareció de las convocatorias de un Zidane que aseguró, en rueda de prensa, que tomó la decisión tras la petición del propio futbolista, quien parece que tiene segura su marcha del Real Madrid.



En medio de este panorama, James estuvo con el equipo en el festejo del título, pero estuvo bastante alejado de la alegría de sus compañeros. Además, no quiso estar en el momento en el que los futbolistas alzaron y llevaron a los aíres a Zidane.



James publicó este viernes una imagen con el trofeo de campeón, con una sonrisa muy diferente a la de otras temporadas y escribió un mensaje frío, que podría ser el de despedida del club.



“La Liga… merecido título del equipo que siempre trabaja para darlo todo”, publicó en sus redes sociales.

Esta temporada, el colombiano ha participado en 8 partidos de Liga (14 entre todas las competiciones), sumando un 13% de los minutos totales en los que ha aportado un gol y una asistencia.



Desde que llegase a la capital de España en julio de 2014, James ha disputado 125 partidos con la camiseta del Real Madrid, en los que marcó 37 tantos y repartió 41 pases de gol. Ha conquistado ocho títulos con dos Ligas de Campeones, dos Mundiales de Clubes, dos Supercopas de Europa, una Liga y una Supercopa de España.



