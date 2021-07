James: medios ingleses dicen que el colombiano está desesperado

James Rodríguez se integró a los entrenamientos del Everton, pero la prensa inglesa no tiene buenas noticias sobre el colombiano.

El diario Liverpool Echo se encargó de echarle leña al fuego tras recordar que el cucuteño no tuvo una buena relación con Rafa Benítez, el nuevo DT, en el Real Madrid.



Le puede interesar: (Colombia no se rinde y se une para vencer a Argentina)



“Después de que Rafa Benítez se uniera a los ‘Blues’ como reemplazo de Ancelotti, James está desesperado por dejar el Everton”, dijo el diario.



Y agregó que Jorge Mendes, su empresario, lo ofrece a varios clubes del mundo, pero nada se ha concretado.



James, se ha hablado en los últimos días, puede llegar al Milan italiano, aunque es un tema que tampoco está muy claro.



Lo que se sabe es que, por ahora, debe estar con el Everton. “Le guste o no, James podría jugar con Benítez la próxima temporada”, se lee en la nota del periódico.



Le puede interesar: (Copa América 2021: los audios del VAR en el juego Brasil vs Perú)



Deportes