Alentada por haber goleado 4-1 a Guatemala, la selección colombiana de fútbol enfrenta este martes en Santa Clara (California) a su similar de México, que a diferencia de la de Colombia, sí estará en el Mundial de Catar.

Precisamente, ante ese choque de realidades, el '10' de Colombia, James Rodríguez, se mostró reflexivo por el hecho de no estar en la Copa.



La molestia es evidente.



(No deje de leer: Edwin Cardona: los polémicos besos por los que lo critican con todo en Argentina).

'Me molesta jugar estos partidos y no pensar en el Mundial'

Facebook Twitter Linkedin

James Rodríguez Foto: Federación Colombiana de Fútbol

Los dirigidos por el argentino Néstor Lorenzo, que trabaja para armar el equipo de cara al Mundial de 2026, despacharon a Guatemala con dianas de James Rodríguez, Luis Sinisterra, Rafael Santos Borré y cerró Yáser Asprilla.



"Lo de James me sorprendió incluso a mí", aseguró Lorenzo sobre el rendimiento del volante del que también dijo que sabía que "no está en su mejor momento en continuidad, pero nadie puede negar sus condiciones y la calidad que tiene".



"Tuvo una actitud muy buena, como todo el equipo, eso nos alegra", añadió.



Luego, en charla con 'Gol Caracol', James Rodríguez habló sobre la eliminación de Colombia en el camino al Mundial.



“Me molesta mucho jugar estos partidos y no pensar en el Mundial, pero en tres años y medio esperamos estar jugando estos partidos y estar en el Mundial. De todo se aprende, tenemos el talento y las condiciones para estar bien”, expresó Rodríguez.



"Tenemos muchísimo talento, somos demasiados buenos, son demasiados buenos. De todos se aprende”, concluyó con miras al torneo de 2026.

Más noticias de Deportes

DEPORTES

*Con EFE