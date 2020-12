¿Muy frío? Otro exjugador criticó con dureza a James Rodríguez

Tras el empate 1-1 frente al Burnley, que dejó a los de Ancelotti en la novena posición con 17 puntos, el exfutbolista inglés, Gabriel Agbonlahor, se despachó contra del volante colombiano James Rodríguez, afirmando que en si Everton tuviera jugadores con más calidad, el cucuteño sería un suplente más.

"Me siento como James también, hace frío, ¿no? Probablemente esté pensando 'No sabía que hacía tanto frío en Inglaterra'. No está obteniendo el tiempo con la pelota que tenía en los primeros juegos, y creo que se está descubriendo un poco para ser honesto", dijo Agbonlahor.



"No está ofreciendo al equipo tanto como debería, y si Everton tuviera más jugadores de calidad en el banquillo, estoy seguro de que James no sería titular, ya que no ha hecho mucho en los últimos tres o cuatro partidos", dijo el exdelantero del Aston Villa en un diálogo con Talksport.



Por último, el exfutbolista pidió más participación del creativo, ya que Everton necesita de sus habilidades para volver a ser el protagonista que fue en el inicio de temporada.



"Dominic Calvert-Lewin y Richarlison necesitan más ayuda. Necesito ver más de James y todo el Everton necesita más de James, es la verdad. Todos estaban entusiasmados por cómo arrancó la temporada y poco a poco se ha ido cayendo".



"Su lenguaje corporal muestra falta de trabajo. Pone sus manos en su cintura o se queda quieto cuando no se la pasan y en tiempos donde todos hablamos de trabajo en equipo no es aceptable hacer eso. Su ritmo de trabajo no existe", finalizó.



Por ahora, y en medio de las críticas, el próximo reto de James con Everton será este sábado 12 de diciembre, cuando en el Goodison Park enfrente al Chelsea; club que viene en alza y se ubica en la tercera casilla de la Premier League.



