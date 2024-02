'A James lo han malinterpretado': Marcelo Roffé, psicólogo de la Selección Colombia

Marcelo Roffé, psicólogo de la Selección Colombia y parte del cuerpo técnico de Néstor Lorenzo, habló de James Rodríguez en una entrevista concedida el pasado diciembre, sin saber lo que se venía para el cucuteño en el São Paulo. "Es una persona muy humilde y todo un crack".



Es que no son días tranquilos para James Rodríguez en Brasil, donde estaría próximo a finalizar su etapa como jugador del São Paulo. Según las palabras del DT Thiago Carpini, el colombiano pidió al club rescindir contrato.



Mucho se ha hablado sobre el ego y temperamento del cucuteño en los últimos días, tras una nueva polémica que salpica su carrera deportiva. James salió de forma turbulenta y extraña del Al-Rayyad de Catar, de Olympiacos de Grecia y del Bayern Múnich de Alemania.



De hecho, desde territorio alemán salieron a criticarlo en las últimas horas tras enterarse de que no quería continuar con el cuadro paulista. “Los brasileños quieren deshacerse de la ex superestrella del Bayern”, dijo el diario Bild.

El medio citado recalcó que James “tampoco encontró la felicidad en el FC São Paulo”; y añadió que “Rodríguez no estuvo en la convocatoria para la final de la Supercopa de Brasil contra el Palmeiras y se negó a acompañar al equipo al Mineirão, sede de la final”.



“Es otro capítulo decepcionante para el colombiano”, continuó la publicación, que recordó su paso por el Bayern, y aseguró que el equipo bávaro “fue el último gran club en el que jugó Rodríguez”, pues luego pasó por Everton, Al-Rayyan (Catar), Olympiacos y ahora São Paulo.



“Un colapso profesional, probablemente también debido a una actitud cada vez menos profesional”.

Psicólogo de Selección describe a James Rodríguez

Un mes antes de que explotara el escándalo en Brasil sobre James Rodríguez, el psicólogo de la Selección Colombia, Marcelo Roffé, concedió una entrevista para El Colombiano y habló del volante de 32 años de edad, explicando que es una persona 'humilde', al igual que varias estrellas del equipo.

"De Colombia James, Falcao, Mario Yepes, Juan Cuadrado, Ospina", le han llamado la atención, por que "son humildes. También un crack ahora como Lucho Díaz, todos son gente humilde, lo contrario a lo que la gente cree o prejuzga", empezó diciendo sobre los jugadores de la Selección Colombia.



Al centrarse en el tema James, explicó que al astro lo han 'malinterpretado'. "James es de una humildad extraordinaria, pero lo han malinterpretado en alguna declaración. Estoy muy feliz por él, porque gracia a Néstor Lorenzo que lo rescató, él volvió a ser feliz con la selección y volvió a hacer feliz a la gente. Es una persona muy humilde y todo un crack, como lo dijo Bielsa tras el partido frente a Uruguay. El secreto es nunca creérsela, querer seguir creciendo y rompiendo récords", afirmó.

La psicología en el deporte

Marceló Roffé ha sido una persona habitual en los últimos años para la Selección Colombia, el psicólogo hizo parte del cuerpo técnico en la era de José Néstor Pékerman para las eliminatorias, Copas Américas de 2015 y 2016, y los Mundiales de 2014 y 2018. El DT lo conoció tras leer su libro 'Psicología del jugador de fútbol: con la cabeza hecha pelota'.



“Yo estuve hasta la Copa América de 2015, después renuncié por temas personales y arranqué nuevamente este proceso con Néstor Lorenzo desde cero. No puedo hablar mucho de la Selección porque hago parte de ella y por secreto profesional, pero sí es verdad que en esta sumatoria de factores, cuando Colombia increíblemente no clasificó al Mundial de Qatar y estuvo 7 partidos sin convertir un gol", dijo.



"Consideramos que la psicología le da herramientas y soluciones tanto a los entrenadores como a los deportistas para que alcancen su máximo potencial, ellos entrenan lo técnico, táctico y físico, pero por muchos años se subestimó la fortaleza mental y, por ejemplo Simon Biles, Naomi Osaka, Emiliano ‘Dibu’ Martínez, Ricky Rubio, Carlos Alcaraz, que dijo que ganó Wimbledon gracias a su psicóloga", explicó el psicólogo argentino.

Y agregó: “Es un trabajo silencioso, meticulosos, de detalles, y cuando ellos ven que a otros les sirve, que se hacen talleres grupales, no les queda de otra que acoplarse, porque si son parte de un equipo deben comprender que primero son un grupo, después un equipo y además una familia".

