El capitán del Everton se rinde a la magia de James Rodríguez

James Rodríguez desata locura. Los diarios no dejan de hablar de él, sus compañeros y técnico en el Everton no paran de elogiarlo. No hay movimiento que no haga el volante colombiano que no se sepa o se registre por parte de los medios.

Su buen rendimiento en el equipo de Liverpool ha hecho que se vuelva a ver al jugador talentoso de algunos años, que se divertía con el balón y que ayudaba, con la magia de su pie izquierdo, a ganar partidos y títulos a sus equipos.



(Le puede interesar: Santa Fe le arrebató la victoria a Millos, que sigue en estado crítico)



Este hecho queda muy bien retratado por el capitán del Everton, Séamus Coleman, quien en una entrevista con los medios del club, analizó y alabó el comportamiento de James Rodríguez dentro y fuera del campo.

James es un jugador de primer nivel. Ves algunas de las balones que le das durante el entrenamiento y las está controlando con un solo toque FACEBOOK

TWITTER

“James es un jugador de primer nivel. Ves algunas de las balones que le das durante el entrenamiento y las está controlando con un solo toque”, aseguró Coleman.



(También lea: Meluk le cuenta... (‘Autoentrevista’ de Queiroz, burla a la prensa))



Cabe destacar que ambos jugadores han hecho una buena dupla y en la pasada victoria del Everton contra el Crystal Palace, James le cedió un espectacular balón a Coleman, para destrabar el encuentro e irse arriba en el marcador.



“Es fantástico y es genial tenerlo en el lugar. He jugado con muy buenos jugadores técnicos pero él está ahí arriba. Además, con su llegada, los jugadores de la temporada pasada también están mejorando”, concluyó.



DEPORTES