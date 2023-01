James Rodríguez habló y tocó todos los temas espinosos y tratados con sigilo durante su vida deportiva: su salida del Everton, el roce con Reinaldo Rueda en la Selección Colombia y su salida del Bayern Múnich.

Sobre su ausencia en cierto tramo de las eliminatorias al Mundial de Qatar, además de la Copa América, el '10' decidió hablar de su relación con Rueda en una transmisión en Twitch.



“Para las eliminatorias yo no estuve en 6 partidos. Con el entrenador tuve un roce, no fue nada grave, pero no estuve en seis partidos y en esos seis partidos hubiera podido hacer algo más, aunque es algo que no se sabe, es injusto pensar en eso sin haber estado. En los últimos 4 partidos estuve y no hemos podido hacer las cosas bien”, afirmó.



“Siempre me va a quedar eso, que si hubiera estado en esos seis partidos hubiera podido hacer algo más. Ya pasó, en mi pensamiento está ahora poder llegar a la próxima Copa del Mundo. Tendré 35 años, es una buena edad”, añadió sobre su futuro con Colombia.

Recordar es...

Cuando James estaba en el Everton, Rueda no lo convocó para los juegos de la eliminatoria contra Perú y Argentina.



"En los días pasados, el volante fue sometido a exámenes médicos, que determinaron que no se encuentra en el nivel óptimo de competencia, por lo cual no podrá unirse al grupo de convocados por Reinaldo Rueda para los mencionados compromisos y el campeonato suramericano (Copa América)", dijo el comunicado de la FCF.



James reaccionó.



"Vengo de una recuperación que está en su parte final. En la que he tomado el tiempo suficiente para integrarme en plenitud de condiciones (…) Los tiempos pertinentes de este proceso me sugieren tener precaución para participar en la fecha 7 de la eliminatoria, pero me permitirían integrarme de lleno en la fecha 8 y por supuesto estar para la Copa América 2021", dijo el jugador.

James Rodríguez Foto: EFE

Y agregó: "Con sorpresa recibo el comunicado del cuerpo técnico, manifestando no contar conmigo y deseándome una recuperación total. Recuperación que ya realicé y en la que he sacrificado mucho".



Rueda no se quedó con esa y aclaró el tema de su no convocatoria.



"James me manifestó lo que sentía el día anterior, los otros capitanes se solidarizaron con él. Es normal, no está fuerte, es el dolor en un momento en que va a tener su duelo. Le dije 'piénsalo, reconsidéralo y en unos meses hablamos", dijo Rueda.



"Todos nosotros, y ustedes los medios, juegan un papel determinante. Vamos para 20 años sin que Suramérica tenga un campeón del mundo. No nos hagamos daño entre nosotros. Cuando no respetamos los calendarios, la integridad física de los jugadores y la competencia de élite, no podemos seguir cometiendo ese error. Lo del comunicado es normal, siente que la Selección es suya y la ha vivido desde niño", concluyó.



Deportes