Ancelotti quiere a James, no importa el número con el que juegue

Carlo Ancelotti ha sido un entrenador fundamental en la carrera de James Rodríguez. Ya tuvo al colombiano en el Real Madrid y también en el Bayern Múnich. Ahora espera contar con él en el Nápoles.

El DT italiano salió al paso de los rumores que indicaban que el colombiano podría usar la mítica camiseta 10 del club, que fue retirada de circulación tras el retiro del argentino Diego Armando Maradona, el jugador más importante de la historia del club.

"Lo que menos estoy pensando es con la camiseta que va a jugar, con el número. Lo importante es que sea la camiseta 'azzurra', lo demás se verá después. Hay mucha expectativa, mucho frenesí. Lo que necesitamos es tiempo y paciencia", dijo el entrenador.



El hijo del argentino, Diego Maradona Jr., había mostrado su alegría por la posible llegada del colombiano al club napolitano, pero advirtió que la camiseta de su papá no se toca.



"¿El dorsal? Lo que importa, a día de hoy, es que James vista los colores del Napoli la próxima temporada. El '10' no se toca. Es propiedad privada de la familia. Es de mi papá. Hubo rumores con dárselo a Higuaín en su llegada, luego con Insigne, pero esto tiene que ser como en la NBA. Si tu retiras un dorsal, no puedes volver a utilizarlo...", le dijo Maradona Jr. al diario español Marca.



Ahora, James espera que se oficialice su nuevo club, pues los directivos de Napoli estarían en Madrid ultimando los detalles del contrato y pago.



"Si James llega, ¿qué papel tendrá? Si él llega, no lo sé, eso esperamos. Lo conozco muy bien, puede jugar en todas las posiciones del medio campo. En el Real lo utilicé como centrocampista izquierdo, como centrocampista, o incluso de la derecha. El posicionamiento no es un problema, es adaptable, juega en muchas posiciones", aseguró Ancelotti.



