¡Ay, sagrado rostro, otra vez los gemelos de James!

Apenas 15 minutos en el campo de juego estuvo James Rodríguez, el estelar volante colombiano del Bayern de Múnich, en el empate de este domingo (1-1) contra el Núremberg: una lesión en uno de los gemelos lo sacó disparado del partido, al que había ingresado en el minuto 57 en reemplazo de Javi Martínez, y lo mandó directo al camerino.

James Rodríguez había presentado molestias en el gemelo izquierdo los días previos al Mundial de Rusia. Al parecer, estos volvieron a darle inconvenientes durante el partido contra Senegal. Foto: David Grey / REUTERS

“Tuvo problemas en el gemelo y no quisimos correr riesgos”, aseguró Niko Kovac, el entrenador, en la rueda de prensa tras el partido. Al cierre de esta edición no se conocía más información sobre la dimensión de la lesión del crac de la Selección Colombia, que dentro de mes y medio competirá en la Copa América de Brasil-2019.

​

El partido iba 1-0 a favor del Núremberg y el técnico del Bayer decidió enviar a la cancha a James en reemplazo de Javi Martínez para intentar el empate urgente. Y Rodríguez protagonizó dos jugadas de altísimo riesgo: primero condujo una serie de pases hasta filtrar un sensacional balón en las 18 que no pudo definir Goretzka. Y a los 69 minutos ejecutó un tiro libre templado que pegó en el horizontal luego de que el guante del portero Mathenia rozó la pelota.



Tras esa jugada, en el cobro del córner posterior y con la pelota en juego, James, desde la media luna le hizo señales y envió mensajes señalándose el pecho a su banco técnico, al que fue corriendo: le habló al asistente técnico Hasan Salihamidzic y aparentemente le señaló la pierna derecha. De inmediato se ordenó su relevo (Alphonso Davies lo reemplazó).

James Rodríguez, con el asistente del DT del Bayern Múnich. Foto: AFP

El colombiano, quien cumplirá 28 años el próximo 12 de julio, salió caminando por sus propios medios sin cojear y sin dar muestras de dolor.



James, del que se especula sobre su continuidad en el poderoso equipo alemán para la próxima temporada, venía de una lesión menor: “Tiene problemas con el aductor”, dijo su técnico hace diez días, y el diario Bild registró el jueves de la semana pasada que sufrió una patada de un juvenil de 17 años durante el ‘entrenamiento secreto’ previo al juego de ayer contra el Núremberg, además de revelar una foto en la que atienden a James en su pierna derecha, que él se agarraba.



James ha sufrido reiteradas lesiones en los gemelos de ambas piernas en los últimos años. Incluso padeció lesiones musculares en las pantorrillas de ambas piernas durante el pasado Mundial de Fútbol Rusia-2018, lo que le impidió jugar como titular el primer partido del torneo contra Japón, lo hizo salir del juego contra Senegal (minuto 32) y lo sacó del duelo definitivo de octavos de final contra Inglaterra. Este lunes se espera conocer detalles de la nueva lesión de James Rodríguez.







DEPORTES