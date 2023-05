James Rodríguez terminó de confesarse. Este domingo se publicó su entrevista íntegra con 'Win Sports' y se conocieron nuevos detalles de su salida del Olympiacos y las últimas presentaciones con la Selección Colombia. Además, respondió preguntas de los hinchas colombianos. Y en ese ejercicio, fue certero: "Me gusta mucho que me put...".

James Rodríguez les habla a los colombianos: 'Me gusta mucho que me put...'

James Rodríguez entrenando en el gimnasio

A la pregunta de Ivone Díaz, una ciudadana invitada por el canal que presentó la entrevista, sobre "¿Qué público es más difícil de lidiar, el de una tribuna o el de un streaming?", James contestó:



"El de una 'streaming', seguro. Porque jugar al fútbol sé, ser 'streamer' no sé. Es muy complicado (risas).



Luego, añadió: "(En la cancha) Sé hacer las cosas bien, y como que me gusta mucho que me put..., porque voy contra la corriente".



"¿Lo motiva?", le dijo su interlocutor.



"Sí, sí", manifestó.



En un fragmento anterior de la entrevista, Rodríguez había dicho: “Es lo más normal que hay. Que hablen bien o mal, pero que hablen. Yo siento que divido mucho porque hay muchas personas que me quieren, pero otros que me tiran mucho 'hate' (odio), eso está claro. No sé por qué me odian tanto".

Otras respuestas de James Rodríguez a la gente

James Rodríguez, futbolista colombiano.

"¿Qué personaje que no sea del fútbol admira James Rodríguez?", le preguntó a James otro invitado.



"Soy amigo de un basquetbolista de la NBA, Jimmy Butler, de los Heat. Lo admiro mucho, es un gran jugador, gran persona y lo que está haciendo ahora, está andando por un buen nivel", dijo el '10'.



"¿Cuál fue el primer carro que compró James Rodríguez ganando como futbolista?", preguntó otro.



El primer carro fue un Peugeot 306; largo. Cuando uno andaba a más de 40 (km/h) era así (hace gestos de vibraciones). A ese carro le tuve mucho, pero mucho cariño porque una vez me dejó varado en Argentina, en Banfield", recordó James.



"Estaba yo en plena autopista ese carro empezó a parar y me quedé con la palanca (de cambios) en la mano. Yo dejé el carro tirado y me fui en bus", añadió.

