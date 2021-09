James le contestó a Benítez y habló de nuevo de la Selección Colombia

Más se demoró Rafa Benítez en hablar de la situación física de James Rodríguez que el jugador en responderle. El colombiano se quedará en el Everton, por ahora, y está a la espera de una nueva oportunidad para jugar.

Benítez dijo en rueda de prensa este viernes que James aún no estaba listo para jugar.



"Está entrenando con el equipo. Obviamente, hemos estado hablando de su futuro, pero él todavía está aquí. ¿Está en forma? Significa tener que jugar partidos, así que está un poco por detrás de los demás (en ese aspecto)", afirmó.



En una nueva tranmisión en Twitch, James le respondió al técnico del Everton: “Estoy físicamente bien. No crean en todo lo que dicen. Me estoy entrenando bien, me siento bien y preparado para lo que me toque y lo que viene”.

Así mismo, y a modo de respuesta a lo que dijo Benítez, confirmó estar “disponible y apto para lo que el entrenador quiera”, pero es consciente de que “hay cosas que no dependen de uno mismo”. En dicho sentido aseguró que no está seguro de su convocatoria para el próximo lunes.



“Extraño verme jugar, quiero jugar, pero hay que entrenarse bien para lo que viene... Físicamente estoy bien, con muchas ganas y preparado para todo lo que sea. Me siento fuerte y ya saben pues”, complementó.



James también habló de la victoria de la Selección Colombia contra Chile. “El que esté hay que apoyarlo siempre, así yo no esté u otro hay que apoyar siempre. El tiempo pasa, los jugadores se van y los nuevos tienen que tener ese apoyo. Así como hace muchos años los de la vieja época se fueron y pensamos que no había nuevos, no fuimos en 16 años a la Copa del Mundo. hasta que vino esta generación buena. Esté el que esté, hay que apoyar siempre. Los jugadores pasan y el escudo de Colombia queda”, señaló.



El goleador de Brasil 2014 celebró el triunfo de Colombia. “¿Qué tal el partido? Tres puntos más y a casita. Primer tiempo espectacular, increíble, jugaron muy bien. Tres puntos y creo que hay que seguir con ese mismo camino. Tienen que ir a la Copa del Mundo. Aunque las próximas tres fechas son duras, se puede. Por lo que vi quedé con buenas sensaciones. Muy buenas. Se pueden sacar resultados positivos. Se pudo ganar ayer 3-1 contra un rival directo y todos los muchachos hicieron un excelente partido en defensa y arriba. Se ganó que es lo más importante. Grandes, grandes”,



Sobre la posibilidad de que vuelva a ser convocado por Reinaldo Rueda, James señaló: “Vamos a ver qué pasa, pronto hablaré de eso. Tiempo al tiempo. Al que le van a dar le guardan y si no, tranquilidad”, dijo.



Antes del partido contra Chile, Rueda le había mandado un nuevo mensaje a James, cuando aún se hablaba de un posible paso al Basaksehir, de Turquía. "Lo que todos queremos es que James juegue, ojalá en una liga bien competitiva que lo siga exigiendo, que lo siga haciendo crecer, pero ante todo que juegue. Es lo que él quiere para ser feliz y para hacer que lo podamos recuperar para la Selección", señaló Rueda.



James volvió a contestarles a todos los que critican su participación en la plataforma de streaming y confirmó que seguirá haciendo en vivos para compartir con sus seguidores. Es más, calificó de “toxiquitos” a quienes le mandan “mala vibra”.



“Así no le guste a mucha gente, acá estaré en Twitch. Desde que esté feliz y pueda estar cerca de ustedes, todo bien. No estoy para darle gusto a nadie, ni aprobación de nadie. Si soy feliz, es lo más importante. No estoy bravo, hay que hablar lo que se piensa con respeto. No he dicho nada malo”, sentenció.



DEPORTES

Con Futbolred