En medio de la inmensa ola de mensajes que desató el fallecimiento de Freddy Rincón el pasado 13 de abril, el silencio de James Rodríguez, el '10' actual de la Selección, sorprendió a propios y ajenos.

Aunque el hombre que hoy juega en el Olympiacos se pronunció en una transmisión en Twitch con un breve "Que descanse en paz", en este 2023 volvió a ser noticia la relación que tuvo Rodríguez con Rincón.



En esta oportunidad, por las palabras de Juan Carlos Vásquez, agente Fifa y cercano al fallecido Rincón.



"Que se retracte", clamó Vásquez contra el volante cucuteño.



'Que se retracte'

James Rodríguez celebra su último gol del 2022. Foto: Capturas de pantalla

En la última emisión de 'Expediente final', programa de 'Caracol televisión', el personaje protagonista del programa fue Freddy Rincón.



En medio de los mensajes de sus seres cercanos, sobresalió el del mencionado Vásquez, quien durante su intervención manifestó: "Por eso aprovecho y le digo a James Rodríguez que se retracte de lo que dijo. Fredy Rincón es el jugador insignia de nuestro país a nivel mundial. Que se retracte de lo que dijo”.



Freddy Rincón: ¿por qué James Rodríguez no ha dicho nada sobre su muerte?



La relación James-Rincón

Fiscalía cotejará reportes del accidente con la necropsia para determinar si Rincón conducía o no Foto: JOSÉ CLOPATOFSKY, EL TIEMPO

En su momento, Rincón le lanzó una dura crítica, luego de que supuestamente James dijera en una entrevista que él era el mejor jugador colombiano de la historia.



"Acá se formó una polémica de James conmigo, yo soy claro en mis conceptos, yo no me quedo como dicen los brasileños ‘encima del muro’ a decir las cosas", dijo en ese momento Rincón a 'Pulso Sport' del Perú.



Y agregó: "A mí James me parece un buen jugador, pero le falta más sacrificio, una serie de cosas para llamarlo crac. La gente tiene sus conceptos, el mío es ese”, afirmó.



"Yo no tengo nada que conversar con él, no lo conozco, no soy amigo de él. Él tiene su concepto, a él le hicieron una pregunta cuando llamó a un influenciador, que me parece medio sin pies y cabeza, pero cada quien hace con su vida lo que quiere, una pregunta de cuál era el mejor jugador de Colombia en la historia, dijo que él, hasta ahí yo el ego de cada uno lo respeto y no tengo nada que decir, si el se cree el mejor futbolista de todos los tiempos se le respeta”, dijo Rincón en su momento.

