Aunque James Rodríguez nació en Cúcuta, cuando su padre jugaba en el equipo profesional de esa ciudad, sus primeros años estuvieron ligados a Ibagué, donde vivió antes de irse a las divisiones menores del Envigado Fútbol Club.

James nunca ha dicho públicamente de qué equipo colombiano es hincha. Sin embargo, este domingo, en una nueva transmisión en Twitch, tomó partido sobre lo que puede pasar en la final de la Liga 2021-II, en la que se enfrentarán Deportivo Cali y Deportes Tolima.



(Le puede interesar: Luis Díaz sigue encendido: vea su nuevo golazo con el Porto)

A quién le hará fuerza James en la final de la Liga

"El Tolima creo que ya es un grande. Es un grande del fútbol colombiano, han visto en los últimos años. Ha jugado finales y los equipos grandes juegan finales", aseguró James. Cabe recordar que su padre, Wilson James Rodríguez, tuvo sus mejores momentos como profesional en el Vinotinto y Oro, pero que también fue jugador del Cali.



James no juega con el Al Rayyan desde el 30 de octubre, cuando fue expulsado en la derrota 2-1 contra el Al Arabi. Luego se integró a la Selección Colombia y la Liga de las Estrellas de Catar entró en receso.

La fecha del posible regreso de James a las canchas

El colombiano no podía actuar en la Copa de las Estrellas al no estar inscrito para esa competencia. Pero ahora le puso fecha a una posible reaparición: "El 24 de diciembre tengo partido, ya de Liga porque se venían jugando de Copa, esperemos que pueda jugar ahí", dijo. Ese encuentro contra el Qatar SC será a las 10:15 de la mañana, hora de Colombia.



(En otras noticias: Nuevo problema para el Tino Asprilla con uno de sus productos)



A la pregunta sobre el cambio de tono en su pelo, James respondió: "Los que me siguen saben que me puse el pelo rubio hace como cuatro años, me quería poner el pelo de otro color y el que me lo hizo me dijo por qué no te lo pones azul, aunque ya se está cayendo, creo que me haré un retoque en cuatro días para coger el 24 con el pelito azul", concluyó.



DEPORTES