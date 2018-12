James le habría dicho a Gatti que quiere volver al Real Madrid

James Rodríguez es el nombre de moda cada vez que se habla de fichajes en Europa. Recientemente, el volante colombiano estuvo en el estadio Santiago Bernabéu viendo la final entre River Plate y Boca Juniors y de nuevo comenzaron los rumores.

El exjugador argentino Hugo Orlando Gatti y quien hoy en día es panelista del programa 'El Chiringuito' aseguró que James le habría dicho en una charla que volvería al Real Madrid, equipo dueño de sus derechos deportivos.

"Iba a entrar al palco, me paró un chico colombiano para sacarse una foto conmigo y estaba con James Rodríguez, quien también se quiso tomar una foto. Le pregunté sobre el Real Madrid y me contestó que quiere volver, que ese es su deseo", aseguró Gatti.



Esa nueva versión se da cuando mucho se especula de su malestar por no tener mucha continuidad con Niko Kovac en Bayern Múnich, y cuando la prensa española asegura que podría regresar con el guiño de Florentino Pérez, presidente del club, y de Santiago Solari, su entrenador.



