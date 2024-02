James Rodríguez no la tenía clara: rechaza la única oferta oficial que tenía

Solo hay interrogantes en el futuro de James Rodríguez, su situación no se resuelve y el tiempo corre en su contra. Lo único que tiene claro el '10' de la Selección Colombia es su salida del São Paulo de Brasil.



Puede ser de su interés: Watford se frota las manos: millonaria cifra que pediría a Barcelona por Yáser Asprilla

La novela de James sigue sumando capítulo y parece que el final está lejano. Según reveló Noticias RCN, el cucuteño descartó una propuesta que tenía sobre la mesa para cambiar de aires, de ambiente y de país.

Facebook Twitter Linkedin

James Rodríguez Foto: José Jácome. Efe

Hinchas y directivos de Banfield llegaron a ilusionarse con la repatriación del colombiano, y a pesar de que hubo acercamientos por parte del club, el propio James rechazó la propuesta de volver a Argentina.



El médico citado explica que la dirigencia del 'taladro' se puso en contacto con el jugador y su entorno, pero la operación no tuvo éxito.



Lea aquí: Mundial femenino Sub-20: Colombia, sin estos estadios para Liga y Torneo



"Siempre hay interés en que James vuelva a vestir la camiseta del 'Taladro' como lo hizo hasta 2010. Hubo un contacto directo con él (eso demuestra su humildad) y con San Pablo. James se mostró muy agradecido por la posibilidad, pero sabemos que no depende exclusivamente de él la decisión. Hay una familia por detrás que hacen muy difícil su regreso en este momento", dijo un directivo de Banfield a RCN.

Facebook Twitter Linkedin

James Rodríguez Foto: Sao Paulo

De esta forma, se cierra una nueva puerta de salida al cucuteño de 32 años de edad, que sigue entrenando con el plantel del São Paulo, a pesar de que ya hay un acuerdo para rescindir el contrato.

¿Qué opciones le quedan a James Rodríguez?



El tiempo le está jugando en contra al colombiano, no ha rescindido de forma oficial si contrato porque le está reclamando al club paulista 2 millones de euros por una deuda en conceptos de salario y patrocinios.



Además: Sigue el escándalo: Patriotas pedirá que se repita el partido contra La Equidad



Hace dos semanas, cuando se conoció su divorcio con São Paulo, se habló de un regreso a Europa. El Besiktas de Turquía mostró interés, pero la operación no dio frutos y el libro de inscripciones se cerró el pasado 8 de febrero.

Facebook Twitter Linkedin

James Rodríguez Foto: Instagram: @jamesrodriguez10

Argentina era otra opción, pero tras el 'no' a Banfield y la difícil situación económica que atraviesa el país del sur del continente se hace muy complicada su llegada.

Todos los caminos apuntan a la llegada de James Rodríguez a la Major League Soccer (MLS) de los Estados Unidos.

​

Aunque no hay una oferta oficial sobre la mesa de James Rodríguez, la ventana de transferencias de la MLS cierra el próximo abril y es de las pocas ligas que cuentan con el músculo financiero para cumplir las exigencias económicas del capitán de la Selección Colombia.



Hace algunos días se habló de una llegada al Real Salt Lake, pero rápidamente se desmintió dicha información y versiones de prensa aseguraron que desde el club no hubo una oferta.

Facebook Twitter Linkedin

James Rodríguez Foto: Efe

Por ahora, James Rodríguez intenta no perder ritmo futbolístico y sigue entrenando en Brasil mientras define su futuro. Algunas versiones de prensa señalan que quiere jugar en la MLS para estar cerca de su hija Salome, quien vive en Miami con su mamá, Daniela Ospina.

DEPORTES

Más noticias en EL TIEMPO