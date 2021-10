'James no está en la mejor forma', admite el DT del Al Rayyan

El técnico de club Al-Rayyan, el francés Laurent Blanc, atendió a los medios de comunicación este lunes, previo al partido por la Qatar Stars League que tendrán frente a Al-Sailiya. El DT fue consultado por la condición actual de James Rodríguez.



Blanc fue consultado específicamente sobre cómo ha visto al jugador y cómo estuvo en el partido del fin de semana.

James no está en forma

“James es un muy buen jugador, todos lo saben, pero llegó tarde a Catar. No tuvo muchos juegos de preparación y con Nzonzi es lo mismo, pero estoy muy feliz de tenerlos en el equipo", reconoció el entrenador francés.



Laurent Blanc dijo que tanto James como Nzonzi necesitan minutos y él se los dará. "Necesitan tiempo y eso en el fútbol a veces es difícil porque en este momento necesitamos ganar. James y algunos jugadores no están en la mejor forma y lo sabemos, pero necesitamos de ellos. Si los quieres tener al 100 por ciento tienen que jugar”.



Finalmente, el técnico francés visualizó a un Al-Rayyan más fuerte cuando el '10' colombiano consiga ponerse a punto físicamente. "Queremos preparar a estos jugadores para que estén con el grupo y cuando ya estén listos, Al-Rayyan será un gran equipo”, dijo.

James vuelve a jugar el martes

El jugador colombiano tendrá otra oportunidad con el Al Rayyan este martes, cuando enfrenta al Al-Sailiya, por la Qatar Stars League. El partido será a las 9:20 a. m, hora colombiana.



El colombiano aún está lejos de su mejor nivel, pero fue de menos a más en la final de la Copa del Príncipe (también llamada Amir Cup), en la que Al Rayyan perdió 5-4 contra Al Sadd en lanzamientos desde el punto penalti, luego de un 1-1 en los 90 minutos reglamentarios.



Se nota que James apenas está entrando en el circuito del equipo y que poco a poco empieza a ganar espacio. Fue titular, arrancando desde la zona derecha y enganchando hacia el centro para aprovechar su perfil zurdo.



DEPORTES Y REDACCIÓN FUTBOLRED

