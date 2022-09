La actualidad de James Rodríguez no es la mejor. Pasa por momentos difíciles, luego de que se cerrara el mercado de pases en la gran parte de Europa, pero no todo está decidido.

Se ofreció al Valencia español, pero no salió. Incluso, ese club señaló que nunca estuvo interesado en que James llegara a su escuadra.



(¿Piqué quedó atrás? Inesperada reacción de Shakira al preguntarle por Clara Chía)

(¿Luis Díaz se puede quedar sin DT? Jurgen Klopp pone la cara)

¿Grecia o Portugal?



Esta semana estalló el bombazo de que iría al Galatasaray turco, pero tampoco. Ese equipo llenó los cupos y el cucuteño se quedó por fuera.



Sin embargo, hay algunas opciones, menores, pero las hay. James Rodríguez podría ir al fútbol de Grecia o regresar al de Portugal.



En Grecia los cubes más importantes son Panathinaikos, Olympiacos y PAOK, pero por ahora no se sabe nada de esas posibilidades.



Y en Portugal, pues ya estuvo en el Porto, pero podría él y su empresario, Jorge Mendes, moverse por esos lados o por otro equipo.



Grecia cierra el mercado el 15 de septiembre y en Portugal la fecha límite es el 22 de ese mismo mes.

Facebook Twitter Linkedin

James Rodríguez, en la entrevista con El Chiringuito. Foto: Tomada de YouTube



Lo cierto es que las opciones de cambio no son las mejores. Otra de las ligas que podría mirar James es la de Serbia, que cierra el mercado el 15 de septiembre, en Israel los equipos pueden contratar hasta el 28 de septiembre, mientras que en Ucrania los clubes pueden contratar hasta el 22 de este mismo mes.



James Rodríguez no tiene claro su futuro. Quedarse en el Al Rayyan no es una buena decisión, pues los hinchas ya se metieron con él.



El volante entró en conflicto con los aficionados, luego de su tema con el Valencia, hasta lo han chiflado, por lo que su presente no es el mejor.



(Piqué y 'la sartén por el mango': tesoro de Shakira que exhibiría en su oficina)

('Supermán' López: el récord que le podría dar a Colombia en la Vuelta)



Deportes