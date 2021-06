¿Se reactivó el regreso de James al Real Madrid? Así está el tema hoy

El regreso de Carlo Ancelotti como técnico del Real Madrid abrió las posibilidades de que el colombiano James Rodríguez vuelva al fútbol de España.



(Le puede interesar: La Selección espera el destape de sus goleadores contra Venezuela)

El colombiano James Rodríguez ha brillado de la mano del técnico italiano, quien lo ha tenido en el Real Madrid, Bayern Munich y recientemente en el Everton, actual club del jugador.



No obstante, James no pasa por un buen momento en su carrera. En la parte deportiva, el futbolista no pudo terminar jugando con el Everton la temporada de la Premier League por lesión. Esa, además, fue la causa que lo sacó de la fecha doble de eliminatoria, contra Perú y Argentina, y también de la lista de 28 jugadores que estarán en la Copa América en Brasil.

Facebook Twitter Linkedin

Carlo Ancelotti y James Rodríguez Foto: Efe

(Lea: Cuadrado y Borja lanzan nuevos mensajes de respaldo a James)



Este sábado, James sorprendió con una transmisión en vivo en Instagram junto a Teófilo Gutiérrez y Camilo Zúñiga, compañeros suyos en la Selección que fue al Mundial de Brasil 2014.



James dejó claro que quería estar en la Copa América. "Fue una decisión del cuerpo técnico: la respeto, pero yo no la comparto, porque me faltaron al respeto".



(Además: Eriksen necesitará que se le implante un desfibrilador cardíaco)



Respecto a su regreso al Real Madrid, el colombiano señaló: "Yo creo que no... no sé".



También manifestó que se quedaría otro año en el Everton inglés, club que no clasificó a ninguna competencia internacional. "Si me quedó ahí otro año estaré bien", dijo.



Sin embargo, una noticia desde Inglaterra podría cambiar el panorama: el primer candidato para llegar al Everton como técnico es el español Rafa Benítez, que dirigió al Real Madrid en la temporada 2015-2016, justo después de la salida de Ancelotti.



James no tuvo buena relación con Benítez. Primero, una racha de lesiones lo complicó: el 8 de septiembre de 2015 salió resentido de un amistoso entre Colombia y Perú.



(Lea aquí todo lo que dijo: James Rodríguez no se guardó nada y habló de la Selección)



Benítez lo defendió en ese momento: “Cuando hacemos el análisis nos olvidamos de que es un futbolista que ha estado 55 días lesionado. No hay ningún problema, es un grandísimo jugador”,dijo.



Pero, luego, el primero de enero de 2016, James iba a 200 kilómetros por hora en su automóvil. Las autoridades intentaron detenerlo, pero el jugador no paró.



A los tres días, Benítez fue destituido por algunos malos resultados, como la derrota 0-4 con el Barcelona y la eliminación en la Copa del Rey por poner en la cancha a un jugador suspendido.



El periodista Javier Hernández Bonnet aseguró que la posibilidad de que James vuelva a España está latente: "A mí me dicen que sí, que James Rodríguez sí tiene opción de volver al Real Madrid. El presidente (Florentino Pérez) sí quiere, el técnico lo ha pedido. Evidentemente los que lleguen deberán reducir su salario, dentro de esa reducción estaría James Rodríguez", dijo en Blu Radio.



Según el portal especializado Transfermarkt, James ha perdido en el último año 7 millones de euros en su valoración. Hoy estaría cotizado en 28 millones de euros, dos menos que en la actualización anterior, en marzo.



DEPORTES

Más noticias de Deportes

- Oficial: duras sanciones por la pelea entre Millonarios y Junior



- 'No creo que vuelva a jugar fútbol': cardiólogo sobre Eriksen



- Prográmese: por dónde ver a la Selección Colombia contra Venezuela