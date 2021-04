James Rodríguez, un 2021 para olvidar, así le ha ido como titular

James Rodríguez podría jugar este lunes en el juego Everton y Crystal Palace en la Liga Premier, pero sus cifras en este 2021 son para olvidar.

El año no ha sido el mejor para el mediocampista, le resta lo que queda de temporada, actualmente acumula siete partidos como titular en el 2021: 4 victorias, 2 derrotas y 2 empates.



Le puede interesar: (James, listo para reaparecer, 44 días después: ¿cómo volverá?)



Debutó en el Everton el 13 de septiembre como titular contra el Tottenham Hotspur. Su primer gol fue el 19 del mismo mes, en la goleada 5-2 sobre West Bromwich Albion.



Everton vs. Rotherham

El colombiano fue titular en este juego de FA Cup. James salió al minuto 95 luego de que su equipo hiciera el gol en la prórroga para acceder a la siguiente ronda en el torneo. Everton ganó 2-1.



Wolves vs. Everton

Everton ganó 1-2. James fue reemplazado en el minuto 86 por Coleman, esto tras el gol de la victoria de los visitantes.



Everton vs. Sheffield Wednesday

Everton logró la victoria 3-0 y James le dio un pasegol al defensor Yerry Mina. Rodríguez estuvo presente 85 minutos.



Everton vs. Leicester

El colombiano anotó el tanto de su equipo al minuto 30 y al 63 vio la tarjeta amarilla. El juego terminó 1-1.



Everton vs Newcastle

Derrota 0-2 contra el Newcastle. James jugó todo el partido en el estadio Goodison Park. Rodríguez fue amonestado al minuto 79. El 30 de enero fue la primera derrota en el año como titular para el colombiano.



Manchester United vs. Everton

Gol de James Rodríguez al minuto 62 en el Old Traffor. Everton igualó 3-3, con gol al último minuto. El volante estuvo en la campo de juego 70 minutos..



Everton vs. Fulham

No fue un buen resultado para los dirigidos por Ancelotti, el 14 de febrero James fue titular y su equipo perdió como local 0-2.. Bernard reemplazó al colombiano al minuto 68.



Liverpool vs. Everton

Fue la última vez que jugó James como titular, el clásico disputado en Anfield le sirvió al colombiano de escenario para firmar una gran actuación, pasegol a Richarlison en los primeros minutos de juego, ganaron 0-2. El mediocampista necesito de 62 minutos para brillar.Redacción futbolred