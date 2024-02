James Rodríguez lanza enigmático mensaje en redes, en medio de polémica con São Paulo

James Rodríguez vive una nueva novela en su carrera deportiva, ahora por cuenta de su futuro en el São Paulo de Brasil. El colombiano no juega desde el pasado 26 de noviembre y su futuro sigue siendo una incógnita.



Puede ser de su interés: James Rodríguez recibe dardo desde Alemania tras polémica: 'Capítulo decepcionante'

El futbolista colombiano no ha podido competir en este 2024 por una lesión de pantorrillas que ha sufrido de manera crónica, situación que lo obligó a quedarse por de la convocatoria para la Supercopa de Brasil el pasado fin de semana. Tampoco fue inscrito con el São Paulo en el Torneo Paulista, en el que se ha perdido cinco partidos.

Facebook Twitter Linkedin

James Rodríguez Foto: Twitter: @OGabrielSa

Después de varias semanas de incertidumbre sobre sus ausencias con São Paulo, el DT Thiago Carpini reveló el verdadero motivo por el que desapareció del plantel.



“Con cada secuencia, viene con problemas crónicos en el tendón, la pantorrilla y se pierde 3, 4 días de entrenamiento. Creo que esto le ha afectado un poco, en el aspecto anímico y le ha complicado su regreso”, dijo el DT en una entrevista con TV Bandeirantes.



Lea aquí: Teófilo Gutiérrez y su familia están de luto por muerte de ser querido muy cercano



El estratega brasileño señaló que no se trataba de un tema de rebeldía del colombiano, sino de algo netamente físico. Sin embargo, en Brasil han criticado a James Rodríguez en los últimos días por no viajar con el plantel a Belo Horizonte, donde São Paulo se consagró campeón de la Supercopa tras vencer a Palmeiras.

Facebook Twitter Linkedin

James Rodríguez y , el nuevo DT del Sao paulo. Foto: Archivo EL TIEMPO EFE

“No se sentía muy cómodo estando allí, ni siquiera para acelerar el proceso de recuperación. Entonces respetamos su decisión. La conversación fue muy tranquila, no fue un acto de rebeldía, es un tipo que tiene cero problemas con el club”, dijo Capini en defensa del cucuteño.



Días después, el DT sacó a la luz otra versión del tema James Rodríguez tras la victoria del club 'tricolor' en la victoria 3-0 contra Agua Clara en el Torneo Paulista. El entrenador confirmó que el volante de 32 años pidió su salida del São Paulo, haciendo oficial la versión que ‘Globoesporte’ había publicado horas antes del juego.



Carpini lamentó que desde su llegada a la dirección técnica no haya podido dirigir a James, y confesó que la decisión fue completamente tomada por el colombiano.

Facebook Twitter Linkedin

James Rodríguez, con Sao Paulo. Foto: EFE

“Nuestro período juntos fue corto, no tengo nada que decir sobre el deportista y el ser humano. Lo que me estorbó un poco fue el control de carga que hicimos en la pretemporada por una pequeña molestia en el gemelo. Esta lesión ya la había sufrido en la selección. Empezamos a cuidarla para que tuviera condiciones lo antes posible. Pero es el propio interés del deportista (irse). Ya no es asunto mío”, aseguró el entrenador del Sao Paulo.



Además: Millonarios y Santa Fe, pendientes a la renovación de El Campín: alcalde Galán da fecha



Carpini alabó a James: “Técnicamente sabemos lo que representa y representó para el fútbol. Sería incluso redundante de mi parte”.



Sin embargo, añadió: “Entendamos los procesos. No fue una decisión técnica, no fue una decisión del club. Fue decisión del propio deportista”.

Facebook Twitter Linkedin

James Rodríguez, en Sao Paulo. Foto: Instagram James Rodríguez, EFE

Mensaje de James en redes sociales

En medio de la polémica que se vive entorno a su futuro, James Rodríguez utilizó sus redes sociales para lanzar un mensaje enigmático en el que podría dar pistas sobre su siguiente paso.



"Disfruta del camino, todo lo que sea para ti te encontrará", escribió el cucuteño en una publicación en la que dejó cuatro fotos con un particular 'look' con trenzas.

Disfruta del camino, todo lo que sea para ti te encontrará.😁 pic.twitter.com/K2xE0X4dEl — James Rodríguez (@jamesdrodriguez) February 9, 2024

Es difícil saber cuál será el próximo reto de James Rodríguez y su mensaje deja más dudas que certezas. El panorama no está nada claro, con el cierre del mercado de Turquía se descarta, por ahora, su llegada al Besiktas, que estaba muy interesado en sus servicios, según la prensa de ese país.



Desde Estados Unidos habría un nuevo pretendiente. Se trata del club Real Salt Lake, de la MLS. Versiones extraoficiales, principalmente del periodista Gabriel Sá, indican que el futbolista ya ha tenido conversaciones con el club estadounidense y con otros equipos.



El Real Salt Lake es dirigido por Pablo Mastroeni, y cuenta en su plantilla con cuatro jugadores colombianos: Brayan Vera, Nelson Palacio, Andrés Gómez y Cristian Arango.

Facebook Twitter Linkedin

James Rodríguez. Foto: Twitter del Sao Paulo

DEPORTES

Más noticias en EL TIEMPO